Обучение запуску стартапов — онлайн курс и тренинги

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1.
Enterprise Agile Coach
Обучение на Agile Coach
,
Тренинг Agile Coach для работы в корпорациях
Вы научитесь масштабировать Agile–мышление на уровень всей корпорации и взаимодействовать с ТОП–менеджментом.
2.
Certified Agile Professional
Обучение Agile–мышлению
,
Тренинг по Аджайлу с сертификацией
Вы научитесь управлять Scrum–командами, создавать Kanban–системы и руководить внедрением Agile фреймворков.
3.
Business Agility Professional
Обучение Business Agility
,
Тренинг по развитию Business Agility компаний
Обучитесь Agile-инструментам влияния на выживаемость бизнеса в условиях крайней неопределенности.
4.
Enterprise Business Modelling
Обучение бизнес–моделированию
,
Тренинг по созданию бизнес–моделей
Вы научитесь создавать бизнес–модели цифровых продуктов и защищать их на презентации перед ТОП–менеджментом.
5.
Digital Innovation Pipeline
Обучение управлению корпоративными инновациями
Вы научитесь управлять запуском цифровых инноваций и выступать в роли бизнес–трекера для внутренних стартапов.
6.
Customer Development
Обучение Customer Development
,
Тренинг по методологии «кастдева»
Вы научитесь проводить глубинные интервью для поиска сильнейших инсайтов по развитию вашего продукта.
7.
Customer Journey Map
Обучение CJM
,
Тренинг по Customer Journey Mapping
Вы научитесь визуализировать клиентский опыт взаимодействия с компанией, учитывая мысли, цели и задачи клиента через CJM.
8.
Design Thinking
Обучение Дизайн–мышлению
,
Тренинг по методологии Design Thinking
Вы освоите методологию дизайн–мышления и научитесь использовать дизайн-мышление для поиска прорывных идей.
9.
Digital Transformation Officer
Обучение Цифровой Трансформации
,
Тренинг по Цифровой Трансформации
Вы освоите методологию развития аналитической культуры в корпорациях для достижения целей цифровой трансформации.
10.
Emotional Intelligence
Обучение принципам Эмоционального Интеллекта
Обучение эмоциональному интеллекту — способ обновить и оживить корпоративную культуру компании.
11.
Growth Hacking
Обучение методу Growth Hacking
,
Тренинг по техникам Growth Hacking
Вы освоите методологию Growth Hacking — быстрого тестирования гипотез для кратного роста по прибыли.
12.
Jobs To Be Done
Обучение фреймворку Jobs To Be Done
,
Тренинг по JTBD
Вы научитесь проводить интервью и исследования по методологии Jobs To Be Done для валидации идей роста.
13.
Large Scale Scrum
Обучение фреймворку масштабирования LeSS
,
Тренинг по Large Scale Scrum
Вы научитесь применять фреймворк LeSS для объединения нескольких Agile–команд при работе над продуктом.
14.
Situational Leadership
Обучение Ситуационному Лидерству
,
Тренинг по Ситуационному Лидерству
Вы научитесь применять навыки Ситуационного Лидерства для развития самоорганизации на уровнях команд и организаций.
15.
LeanKanban Method
Обучение Kanban
,
Тренинг по Канбан–методу
Вы научитесь проектировать Канбан–системы и работать с Канбан–доской в рамках продуктовой и проектной работы.
16.
Lean Product Manager
Обучение Продакт–менеджменту
,
Тренинг по Продакт–менеджменту
Вы научитесь управлять продуктовой стратегией и совместно со стейкходерами формировать дорожную карту развития продукта.
17.
Lean Startup Professional
Обучение методу Бережливого Стартапа
,
Тренинг по Lean Startup
Вы научитесь радикально повышать вероятность выхода на положительную рентабельность новых бизнес–направлений.
18.
Market Size Analysis
Обучение анализу и оценке рынка
,
Тренинг по рыночной аналитике
Вы научитесь проводить оценку целесообразности запуска нового цифрового продукта или бизнес–направления.
19.
Objectives & Key Results
Обучение фреймворку OKR
,
Тренинг по Objectives and Key Results
Вы научитесь формировать амбициозные, значимые для бизнеса OKR–цели и совместно с сотрудниками достигать их.
20.
Mastering Product Analytics
Обучение продуктовой аналитике
,
Тренинг по продуктовой аналитике
Вы научитесь использовать сервис продуктовой аналитики Amplitude для нахождения точек роста прибыли продукта.
21.
Professional Scrum Product Owner
PSPO I
Обучение Product Owner
,
Тренинг Product Owner с сертификацией
Вы освоите роль Владельца Продукта в Scrum, научитесь приоритизировать задачи и максимизировать бизнес–ценность.
22.
Scaled Agile Essential
Обучение фреймворку SAFe
,
Тренинг по Scaled Agile Framework
Вы научитесь применять фреймворк SAFe для объединения нескольких Agile–команд при работе над продуктом.
23.
Professional Scrum Master
PSM I
Обучение на Scrum Master
,
Тренинг Scrum Master с сертификацией
Вы научитесь вести Scrum–команды к самоорганизации и высокой продуктивности, с получением сертификации PSM I.
24.
Scrum
Обучение фреймворку Scrum
,
Тренинг по основам Скрама
Вы освоите все мероприятия, роли и артефакты фреймворка Scrum, и сможете применить Scrum на практике в своем отделе.
25.
Юнит–экономика
Обучение Юнит–экономике
,
Тренинг по расчету Юнит–экономики
Вы научитесь определять точки кратного роста прибыли и обоснованно принимать решение где сфокусировать усилия.