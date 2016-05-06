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Обучаем западным методам управления из Google, Facebook, Amazon и Netflix

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Обучение запуску стартапов — онлайн курс и тренинги
Обучение запуску стартапов — онлайн курс и тренинги
Обучение запуску стартапов — онлайн курс и тренинги

Доступ ко всем онлайн–курсам за 2750 рублей

Обучаем западным методам управления из Google, Facebook, Amazon и Netflix
1. Enterprise Agile Coach
Обучение на Agile Coach, Тренинг Agile Coach для работы в корпорациях
Вы научитесь масштабировать Agile–мышление на уровень всей корпорации и взаимодействовать с ТОП–менеджментом.
2. Certified Agile Professional
Обучение Agile–мышлению, Тренинг по Аджайлу с сертификацией
Вы научитесь управлять Scrum–командами, создавать Kanban–системы и руководить внедрением Agile фреймворков.
3. Business Agility Professional
Обучение Business Agility, Тренинг по развитию Business Agility компаний
Обучитесь Agile-инструментам влияния на выживаемость бизнеса в условиях крайней неопределенности.
4. Enterprise Business Modelling
Обучение бизнес–моделированию, Тренинг по созданию бизнес–моделей
Вы научитесь создавать бизнес–модели цифровых продуктов и защищать их на презентации перед ТОП–менеджментом.
5. Digital Innovation Pipeline
Обучение управлению корпоративными инновациями
Вы научитесь управлять запуском цифровых инноваций и выступать в роли бизнес–трекера для внутренних стартапов.
6. Customer Development
Обучение Customer Development, Тренинг по методологии «кастдева»
Вы научитесь проводить глубинные интервью для поиска сильнейших инсайтов по развитию вашего продукта.
7. Customer Journey Map
Обучение CJM, Тренинг по Customer Journey Mapping
Вы научитесь визуализировать клиентский опыт взаимодействия с компанией, учитывая мысли, цели и задачи клиента через CJM.
8. Design Thinking
Обучение Дизайн–мышлению, Тренинг по методологии Design Thinking
Вы освоите методологию дизайн–мышления и научитесь использовать дизайн-мышление для поиска прорывных идей.
9. Digital Transformation Officer
Обучение Цифровой Трансформации, Тренинг по Цифровой Трансформации
Вы освоите методологию развития аналитической культуры в корпорациях для достижения целей цифровой трансформации.
10. Emotional Intelligence
Обучение принципам Эмоционального Интеллекта
Обучение эмоциональному интеллекту — способ обновить и оживить корпоративную культуру компании.
11. Growth Hacking
Обучение методу Growth Hacking, Тренинг по техникам Growth Hacking
Вы освоите методологию Growth Hacking — быстрого тестирования гипотез для кратного роста по прибыли.
12. Jobs To Be Done
Обучение фреймворку Jobs To Be Done, Тренинг по JTBD
Вы научитесь проводить интервью и исследования по методологии Jobs To Be Done для валидации идей роста.
13. Large Scale Scrum
Обучение фреймворку масштабирования LeSS, Тренинг по Large Scale Scrum
Вы научитесь применять фреймворк LeSS для объединения нескольких Agile–команд при работе над продуктом.
14. Situational Leadership
Обучение Ситуационному Лидерству, Тренинг по Ситуационному Лидерству
Вы научитесь применять навыки Ситуационного Лидерства для развития самоорганизации на уровнях команд и организаций.
15. LeanKanban Method
Обучение Kanban, Тренинг по Канбан–методу
Вы научитесь проектировать Канбан–системы и работать с Канбан–доской в рамках продуктовой и проектной работы.
16. Lean Product Manager
Обучение Продакт–менеджменту, Тренинг по Продакт–менеджменту
Вы научитесь управлять продуктовой стратегией и совместно со стейкходерами формировать дорожную карту развития продукта.
17. Lean Startup Professional
Обучение методу Бережливого Стартапа, Тренинг по Lean Startup
Вы научитесь радикально повышать вероятность выхода на положительную рентабельность новых бизнес–направлений.
18. Market Size Analysis
Обучение анализу и оценке рынка, Тренинг по рыночной аналитике
Вы научитесь проводить оценку целесообразности запуска нового цифрового продукта или бизнес–направления.
19. Objectives & Key Results
Обучение фреймворку OKR, Тренинг по Objectives and Key Results
Вы научитесь формировать амбициозные, значимые для бизнеса OKR–цели и совместно с сотрудниками достигать их.
20. Mastering Product Analytics
Обучение продуктовой аналитике, Тренинг по продуктовой аналитике
Вы научитесь использовать сервис продуктовой аналитики Amplitude для нахождения точек роста прибыли продукта.
21. Professional Scrum Product Owner
PSPO I
Обучение Product Owner, Тренинг Product Owner с сертификацией
Вы освоите роль Владельца Продукта в Scrum, научитесь приоритизировать задачи и максимизировать бизнес–ценность.
22. Scaled Agile Essential
Обучение фреймворку SAFe, Тренинг по Scaled Agile Framework
Вы научитесь применять фреймворк SAFe для объединения нескольких Agile–команд при работе над продуктом.
23. Professional Scrum Master
PSM I
Обучение на Scrum Master, Тренинг Scrum Master с сертификацией
Вы научитесь вести Scrum–команды к самоорганизации и высокой продуктивности, с получением сертификации PSM I.
24. Scrum
Обучение фреймворку Scrum, Тренинг по основам Скрама
Вы освоите все мероприятия, роли и артефакты фреймворка Scrum, и сможете применить Scrum на практике в своем отделе.
25. Юнит–экономика
Обучение Юнит–экономике, Тренинг по расчету Юнит–экономики
Вы научитесь определять точки кратного роста прибыли и обоснованно принимать решение где сфокусировать усилия.