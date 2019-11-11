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Достигнем KPI по прибыли

За 3 месяца выясним у ваших клиентов почему они купили ваш продукт, и что для них самое важное. Также, найдем тех кто не купил и выясним причины.
Выводы используем для улучшения ценностного предложения, маркетинга и клиентского пути, для кратного роста конверсии в продажи.

Ответим по электронной почте в течение 1 часа
По телефону — мгновенно, ежедневно с 9:00 до 20:00

За 3 месяца увеличим прибыль нового продукта или подразделения через

Кастдев

Исследование ваших потребителей

Проведём кастдев для выявления спроса до момента начала реализации продукта

Рост конверсии

Оптимизация конверсии продукта

Определим, почему покупают и поможем создать «цепляющие» офферы

Экономика

Положительная юнит-экономика

Снижаем риск потерь вложенных инвестиций и времени за счёт радикального ускорения нахождения соответствия продуктовому рынку.

LeadStartup объединяет экспертизу в маркетинге, аналитике и коучинге. Знаем, какие метрики нужны, как их собирать, анализировать и принимать решения так, чтобы прибыль росла.

Первый шаг: увеличение конверсии в первую покупку

Выстраиваем непрерывный процесс выявления сегментов потребителей с реальной потребностью в продукте и глубинную ценность – то, ради чего потребители приобретают ваш продукт.
Lean Startup

Бережливый вывод продукта на рынок

Без рисков запустим ваш продукт при помощи итерационного подхода

Retention

Вовзрат клиентов = Повторные покупки

Кратно увеличим вашу прибыль за счет работы над Retention

Второй шаг: рост повторных продаж

Насколько бы выросла ваша компания, если бы вы до сих пор сотрудничали с каждым клиентом?
Рост конверсии

Создание ценностных предложений

На основе исследования Customer Development создадим продающие ценностные предложения

Рост конверсии

Рост EBITDA, ROMI и C1, снижение CAC

За счет работы над ключевыми метриками увеличим прибыль и снизим стоимость привлечения клиента

Создание нового продукта по методологии Lean Startup

Направим все усилия сотрудников на раннее достижение реальных результатов по продажам для валидации жизнеспособности продукта и бизнес–модели
Кастдев

Внедрение гибких методологий в разработку

Выстроим инновационную культуру разработки продукта, сократив время поставки

Рост конверсии

Поиск узких мест и точек кратного роста

Определим и доработаем метрики, напрямую влияющие на рост и прибыль продукта

group 19 equalizer 5
ВТБ
История успеха
HomeCredit
Кейс
TUI
Кейс
Лаборатория Знаний
Кейс
Cauri Payment Systems
Кейс
Play!
История успеха
Musicabinet
История успеха
Мандариновая Лиса
Кейс
DETTKI
История успеха
MIRRAR
Кейс
Lanit интеграция
История успеха
LaNature
Кейс
NAMM
История успеха
MMS
Кейс
120 Секунд
Кейс
12 Storeez
История успеха
Альфа Банк
История успеха
AMS
История успеха
BAT
История успеха
CTF
Кейс
DTK
Кейс
ICL
История успеха
IKEA
История успеха
KT.Team
Кейс
KT.Team
Кейс
MTS
Кейс
OTK
История успеха
Platron
История успеха
Platron
Кейс
Ростелеком
История успеха
Toyota Bank
Кейс
VSB
Кейс
VSLH
Кейс
X5
История успеха
Первый шаг к сотрудничеству — неформальный разговор
  • Мы имеем десятки успешных кейсов запуска новых продуктов в рамках крупных компаний — финтех–стартапы, маркетплейсы, классифайды, включая международные проекты на рынках США и Китая.
  • Мы — практики. За плечами каждого из нас миллионы слитых рублей на маркетинг собственных продуктов. Все знания добыты собственными деньгами и тяжелой работой. Каждый из управляющих партнеров имеет один или несколько своих собственных продуктов, которые приносят прибыль.
  • С вами будут работать предприниматели, которых интересуют только реальные результаты по возврату вложенных инвестиций, прибыли и EBITDA.
  • Более 16 лет реального коммерческого опыта в разработке IT–продуктов. Насмотренность по сотням проектов. Сотрудничаем с Baymard Institute.
Ответим вам по электронной почте в течение 1 часа
По телефону — мгновенно, ежедневно с 9:00 до 20:00
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