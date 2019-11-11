За 3 месяца выясним у ваших клиентов почему они купили ваш продукт, и что для них самое важное. Также, найдем тех кто не купил и выясним причины.

Выводы используем для улучшения ценностного предложения, маркетинга и клиентского пути, для кратного роста конверсии в продажи.