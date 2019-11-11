Проведём кастдев для выявления спроса до момента начала реализации продукта
Определим, почему покупают и поможем создать «цепляющие» офферы
Снижаем риск потерь вложенных инвестиций и времени за счёт радикального ускорения нахождения соответствия продуктовому рынку.
Без рисков запустим ваш продукт при помощи итерационного подхода
Кратно увеличим вашу прибыль за счет работы над Retention
На основе исследования Customer Development создадим продающие ценностные предложения
За счет работы над ключевыми метриками увеличим прибыль и снизим стоимость привлечения клиента
Выстроим инновационную культуру разработки продукта, сократив время поставки
Определим и доработаем метрики, напрямую влияющие на рост и прибыль продукта
Accelerate Revenue Growth